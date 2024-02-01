Путин спел гимн России вместе с детьми со сцены Путин посетил съезд «Движения первых» и спел гимн России со сцены

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин принял участие в закрытии съезда детей и молодежи «Движение первых». Мероприятие прошло на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Глава государства обратился к молодежи и детям, а также исполнил гимн России со сцены. Трансляцию ведет группа движения во «ВКонтакте».

Президент по очереди подносил микрофон к членам хора и сам тоже присоединился к исполнению песни. На опубликованных кадрах видно, что гимн России пели не только на сцене, но и в зале. Весь текст был исполнен а капелла, без инструментального сопровождения.

Членами сообщества «Движение первых» являются более четырех миллионов человек. Первый съезд состоялся 18–20 декабря в 2022 году в московском Доме молодежи. Там и было выбрано название движения.

Ранее сообщалось, что на Чукотке в школах создадут «специальные пространства» для «Движения первых». В автономном округе у движения есть уже 48 отделений, а скоро в муниципальных центрах появятся еще и «центры притяжения», «где ребята смогут собираться, знакомиться и проводить мероприятия», отметил глава региона Владислав Кузнецов. Организация специальных пространств «Движения первых» в школах округа будет завершена в 2024 году.