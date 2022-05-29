Путин созвонится с Эрдоганом на фоне СВО и трений в НАТО Песков подтвердил, что Путин переговорит с Эрдоганом 30 мая

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что 30 мая Владимир Путин проведет телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет ТАСС. Ранее глава Турции отметил, что Анкара будет использовать дипломатические контакты для ведения диалога с РФ, чтобы урегулировать ситуацию на Украине.

Да, — ответил Песков на вопрос о том, состоятся ли переговоры между Путиным и Эрдоганом 30 мая.

Глава Турции ранее озвучил в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном позицию Анкары касательно урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. По словам Эрдогана, Турция хочет, чтобы противостояние закончилось. Он добавил, что желает справедливого мира между двумя конфликтующими странами.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике при турецком президенте Исмаил Сафи заявил, что Анкара не жалеет сил для переговоров со сторонами конфликта на Украине, потому что хочет мирного урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что лишь Турция борется за прекращение конфликта и надеется добиться положительных результатов.