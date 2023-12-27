Путин созвонился с мальчиком, которому организовал экскурсию в Эрмитаж

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, которому организовал посещение Эрмитажа, сообщает пресс-служба Кремля. Открытку с мечтой о такой экскурсии глава государства снял с «Елки желаний» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Также семье мальчика провели экскурсию по основным достопримечательностям Санкт-Петербурга.

Владимир Путин исполнил мечту пятиклассника посетить Эрмитаж. Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца. <...> Своими впечатлениями школьник поделился с главой государства в телефонном разговоре, — говорится в сообщении.

Ранее Путин поговорил по телефону с 13-летней Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга. Она тоже стала участницей благотворительной акции «Елка желаний». Семиклассница хотела попробовать себя в роли ведущей новостей. Вместе с журналисткой Екатериной Андреевой девочка записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время». Школьница рассказала о своих впечатлениях главе государства.

В среду, 27 декабря, стало известно, что чемпион ралли-марафона Dakar Сергей Карякин осуществил мечту 16-летнего воспитанника детского дома из уральского города Ревды. Спортсмен прокатил подростка на настоящем гоночном болиде. Гонщик рассказал, что в его руки попало письмо воспитанника Ревдинского социально-реабилитационного центра. Женя просил Деда Мороза исполнить его мечту — прокатиться на гоночной машине.