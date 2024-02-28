Путин: сотрудничество РФ и Азербайджана увеличивает благосостояние граждан

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Сотрудничество России и Азербайджана вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами и увеличивает благосостояние обеих стран, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам 12-го российско-азербайджанского межрегионального форума. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Сотрудничество <...> вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран, — заявил Путин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин созвонился с главой азербайджанского кабмина Али Асадовым. Он поздравил своего коллегу с назначением и обсудил реализацию совместных проектов государств.

Милли Меджлис Азербайджана, выполняющий функции парламента, ранее одобрил назначение Али Асадова на должность премьер-министра республики. Решение было принято на основании представления президента страны Ильхама Алиева, одержавшего победу на внеочередных выборах 7 февраля. Отмечается, что за кандидатуру Асадова проголосовали 105 парламентариев, один человек проголосовал против, один воздержался.