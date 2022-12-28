Путин сообщил, почему не прилетел в Псков Путин: из Петербурга не получилось прилететь в Псков из-за погоды

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что не смог прилететь 28 декабря в Псковскую область на открытие завода «Титан-Полимер» из-за погодных условий, передает ТАСС. По этой причине, президент принял участие в открытии предприятия по видео-связи.

Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды. Поработаем тогда в привычной уже для нас онлайн-форме, — сказал Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что после неформального саммита лидеров стран — членов СНГ в Санкт-Петербурге президент не смог вылететь из Пулково из-за погодных условий.

Песков добавил, что на новом заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая используется и в фармацевтических целях, и для производства различных видов упаковок.

Неформальный саммит стран СНГ прошел в Санкт-Петербурге с 26 по 27 декабря. В нем участвовали президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.