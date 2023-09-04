Путин сообщил о возможности ускорения строительства трубопровода в Китай Путин: рассматривается возможность ускорения строительства «Силы Сибири - 2»

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Президент России Владимир Путин заявил, что рассматривается возможность ускорения строительства трубопровода «Сила Сибири — 2». Он добавил, что российская энергетическая промышленность защищена от внешних шоков в энергетике, а также сохраняет ключевые позиции в этой отрасли.

Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири-2», — сказал Путин.

Путин ранее заявил, что практически все параметры по проекту «Сила Сибири — 2» согласованы. По его словам, по этому газопроводу из России через Монголию в Китай будет поступать не менее 50 млрд кубических метров газа.

Путин отметил, что российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях, как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования. По его словам, совокупный объем поставок газа к 2030 году газа составит не менее 98 млрд куб. м, а также 100 млн тонн сжиженного газа.

Протяженность газовой трубы «Силы Сибири — 2» составит 6,7 тыс. км, из которых 2,7 тыс. км пройдут по российской территории. Предполагалось, что «Сила Сибири — 2» станет для России фактической заменой подорванного «Северного потока — 2».