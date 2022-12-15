Путин сообщил о снижении бедности в России Путин: доходы людей с минимальными заработками в России увеличились почти на треть

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Владимир Путин

Доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились почти на треть (на 27,8 %), сообщил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости. По словам главы государства, общий уровень бедности в России снизился в ноябре до 10,5%. Путин подчеркнул, что это было одной из двух целей на 2022 год. Кроме того, планировалось продолжать политику развития страны.

Президент напомнил о решении производить ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которое «напрямую коснулось более 5 миллионов детей». В стране также была произведена опережающая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий на 10%, добавил Путин.

В результате в третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении. А доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале, хочу это подчеркнуть... что позволило сократить и уровень неравенства немножко, — сказал Путин.

Ранее в ходе правительственного совещания президент России поставил задачу добиться реального повышения доходов россиян. Он обратил внимание, что граждане определяют свое благосостояние по количеству денег «в кармане», а не по статистическим расчетам. По словам Путина, властям удалось добиться позитивных показателей. Уровень бедности в третьем квартале 2022-го по сравнению с прошлым годом немного снизился, растут номинальные доходы людей.

Глава государства также подчеркнул, что в 2022 году в России нужно решить проблему стимулирования занятости в моногородах, а также сделать все для подавления инфляции и защиты людей от роста цен. По словам Путина, в стране есть все ресурсы для долгосрочного роста экономики.