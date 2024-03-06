Путин сообщил о причастности России к появлению Бельгии Путин: Бельгия появилась на карте мира как независимая страна благодаря России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возникновение Бельгии на карте мира как независимой страны произошло во многом благодаря России и ее позиции, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Однако сегодня, по словам российского лидера, этот факт уже не имеет значения.

Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения, — сказал Путин во время беседы с молодым человеком из Бельгии.

У России со многими государствами есть своя предыстория отношений, напомнил президент. В большинстве случаев она носит позитивный характер, добавил он.

Ранее глава государства вступился за французское заимствование в русском языке и не согласился с идеей переименовать агрономов в дизайнеров-растениеводов для популяризации профессии. По мнению Путина, «агроном — это звучит гордо», а предлагаемый вариант не внушает доверия.

До этого член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ отношения между странами сохраняют высокую динамику развития. Государства сохраняют стратегическую решимость и приверженность многополярному миру.