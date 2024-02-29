Путин сообщил о планах повысить среднюю продолжительность жизни в России Путин: к 2030 году продолжительность жизни в России не должна быть ниже 78 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя продолжительность жизни в России к 2030 года должна быть не менее 78 лет, заявил президент РФ Владимир Путин. В рамках послания Федеральному собранию глава государства отметил, что в будущем эта планка может увеличиться до 80 и более лет.

Средняя продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна быть не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+, — сказал президент.

Путин указал, что особое внимание необходимо уделить сельским территориям и регионам, где продолжительность жизни пока ниже среднего показателя по стране. Глава государства подчеркнул важность роста продолжительной, здоровой и активной жизни в РФ.

Ранее стало известно, что ожидаемая продолжительность жизни россиян по итогам прошлого года составила 73,46 года. Подобный показатель является историческим максимумом. Абсолютными рекордсменами по продолжительности жизни стали три региона России. Среди них Ингушетия, Дагестан и Москва. В среднем в них граждане доживают до 78 лет.

При этом младенческая смертность находится на самом низком уровне за всю историю. Так, к 2023 году показатель составил 4,2 промилле. За четыре года он уменьшился на 0,7 промилле.