Путин сообщил о наступательной активности ВСУ под Запорожьем

Фото: МО Украины

Наступательная активность Вооруженных сил Украины фиксируется на Запорожском направлении, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, интенсивность боевых действий в последние дни значительно возросла, однако атаки ВСУ успеха не возымели.

Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен. С большими потерями, — сказал он.

Как подчеркнул президент, вчера в ходе боестолкновений на Запорожском направлении ВСУ потеряли более 200 солдат. При этом потери российской армии, по словам Путина, в 10 раз меньше. Сегодня украинские подразделения попытались повторить вылазку, чтобы вернуть оставленную на поле боя технику, однако снова были разбиты.

Кроме боевой техники, у противника очень большие потери личного состава — свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более, чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника, — уточнил Путин.

Ранее российский лидер заявлял, что в боях на Запорожском направлении ВСУ также потеряли значительное число бронетехники. Так, российские войска ликвидировали 26 танков ВСУ