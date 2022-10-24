Путин сообщил о мощном росте турпотока в России

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Внутренний туристический поток в России показывает мощный рост, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В ходе доклада Чернышенко сообщил Путину, что ранее значительную часть туристического потока составляли бизнес-поездки, тогда как сейчас количество поездок с целью рекреации и отдыха выросло в два раза.

Как раз только хотел вам сказать, [внутренний турпоток] растет мощно на самом деле, — отметил Путин.

Чернышенко также указал, что в популярные города России перестали массово ездить иностранные туристы, но выразил уверенность, что ситуация поменяется.

Ранее Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития позволит госструктурам сконцентрироваться на проблемах и приоритетах отрасли. Он высказал благодарность главе упраздненного ведомства Зарине Догузовой за вклад в развитие туристической индустрии, а также выразил уверенность в том, что она останется в отрасли.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что введенные в последние годы меры стимулирования внутреннего туризма в России, позволявшие экономить деньги при путешествиях внутри страны, не только сохранятся, но и получат дальнейшее развитие. Кроме того, передача полномочий упраздненного недавно Ростуризма Министерству экономического развития приведет к повышению эффективности развития туристической индустрии в России в целом, подчеркнул он.