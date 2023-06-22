Путин сообщил о готовности России и впредь ликвидировать опасные инфекции Путин: Россия готова участвовать в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Российские специалисты готовы и впредь активно участвовать в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире, важным является наращивание общих усилий в борьбе с ними, заявил президент России Владимир Путин в телеграмме участникам и организаторам IV Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения». Глава государства подчеркнул, что в нынешних непростых международных условиях важно сохранить механизмы многостороннего сотрудничества в сфере борьбы с различными биологическими угрозами.

Не меньшее значение имеет наращивание коллективных усилий мирового сообщества в борьбе с эпидемиями. Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций в различных регионах мира, — говорится в сообщении.

Весной Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак-Д» для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Разработкой препарата занимался центр имени Гамалеи. Препарат зарегистрирован в форме внутримышечной инъекции. Действующее регудостоверение вакцины будет актуально до начала 2024 года.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ биолог Алексей Аграновский рассказал о том, что снижение смертности от коронавируса почти вдвое за последние четыре недели объясняется низкой патогенностью сегодняшних штаммов. Он уточнил, что распространенные штаммы группы «омикрон», несмотря на свою многочисленность, отличаются малой патогенностью по сравнению с «дельтой» или нулевым уханьским штаммом.