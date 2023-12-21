Путин сообщил, на кого должна ориентироваться власть Путин: оценка граждан является основным индикатором работы властей

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Президент РФ Владимир Путин

Основным критерием эффективности работы властей является оценка граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он призвал ориентироваться на этот показатель, при работе в рамках национальных проектов, несмотря на то что их цели определены до 2030 года.

Ключевой критерий эффективности нашей работы — это оценка граждан, мы с вами об этом многократно говорили. Как они (граждане. — NEWS.ru) воспринимают динамику и темп, качество изменений в их жизни. Хочу еще раз обратить на это внимание всех коллег, — сказал Путин.

Также на заседании глава государства заявил, что в будущем году необходимо на федеральном уровне установить статус многодетной семьи. По его словам, этого справедливо требуют люди. При этом должны быть гарантированы льготы и механизм поддержки. Вместе с этим президент отметил, что уровень бедности в России в 2023 году опустится для исторического минимума, и заявил о необходимости свести этот показатель к нулю.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ за пять лет направило на реализацию национальных проектов порядка 21 трлн рублей. В центре внимания этих инициатив находятся граждане страны, повышение качества их жизни, отметил он.