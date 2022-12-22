Путин пояснил, когда состоится послание Федеральному собранию Путин: послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Госсовета. По его словам, из-за большой динамики событий трудно было зафиксировать конкретную дату проведения мероприятия.

Оно (послание Федеральному собранию. — NEWS.ru) должно быть. Вопрос в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично. Поэтому сложно было зафиксировать в конкретный момент времени результат и планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно, — сказал Путин.

Он отметил, что в 2017 году также не обращался к Федеральному собранию, однако в этот раз оно обязательно должно состояться.

В феврале на совещании по экономике президент рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к посланию. Позднее, после начала военной операции на Украине в публичном графике главы государства подобных совещаний не было.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 14 декабря заявил, что Конституция Российской Федерации не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию. По его словам, глава государства сам вправе назначать порядок и сроки реализации этих и некоторых других полномочий.