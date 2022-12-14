Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, что сделал прививку от гриппа. Глава государства отметил, что чувствует себя хорошо и с утра занимался спортом в обычном режиме, передает РИА Новости.

Вчера сделал [прививку]. Всем коллегам тоже советую. Сегодня с утра занимался спортом в обычном режиме, все нормально, — заявил Путин.

Президент также сообщил, что в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом от 30 до 35% в неделю. Во время совещания с членами правительства глава государства попросил Попову доложить об эпидемиологической обстановке в России. Она подтвердила данную информацию, назвав общую эпидемиологическую ситуацию в стране «напряженной». Кроме того, руководитель ведомства зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом на уровне 10-11% в неделю.

Биолог Алексей Аграновский ранее рассказал, что причины вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве заключаются в том, что в регионе в силу ряда причин снизился иммунитет, да и в предыдущие годы этим заболеваниям уделялось меньше внимания из-за пандемии коронавируса. По его словам, рост заболеваемости не приведет к серьезным последствиям для россиян. Также эксперт уточнил, что вероятность заболеть гриппом и COVID-19 одновременно мала.