Путин: согласованы все вопросы по поставкам нефти в Монголию

Президент России Владимир Путин заявил о согласовании всех вопросов по поставкам нефти в Монголию, сообщает ТАСС. В ходе встречи с монгольским премьером Лувсаннамсрайн Оюуном-Эрдэнэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) российский лидер отметил, что об этом ему около часа назад доложил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отправившийся в Монголию в рамках рабочего визита.

Только что, час назад, руководитель компании «Роснефть» докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества и по этому направлению. Мы, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефти, нефтепродуктов, — заявил Путин.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Россия не сможет разрабатывать новые месторождения нефти и газа без технологического участия западных компаний. По его словам, санкции не могут подействовать немедленно, а используемые Россией месторождения постепенно истощаются.

Замглавы направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, в свою очередь, заявил, что нефть в России не закончится, пока на нее существует спрос. По его словам, в дальнейшем жидкое топливо можно будет получать из других природных ископаемых, которые на сегодняшний день неконкурентоспособны.