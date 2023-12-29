Президент России Владимир Путин согласовал бюджет Союзного государства на 2024 год, сообщил секретарь надгосударственного образования Дмитрий Мезенцев журналистам. Он также добавил, что белорусский лидер Александр Лукашенко подписал декрет о его утверждении, передают «Известия».
Значимо, что мы начнем новый год, имея фундаментальный финансовый документ, а значит, финансирование союзных программ на следующий год начнется своевременно. Постоянный комитет обеспечит исполнение союзного бюджета в полном объеме и считает это для себя безусловным приоритетом, — сказал он.
Из документа следует, что Россия и Белоруссия увеличили бюджет Союзного государства на 38%. Предполагается, что эта мера позволит расширить число совместных программ, проектов и мероприятий сообщества.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что хочет видеть Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в будущем одним из глобальных полюсов экономического притяжения. По его словам, союз уже сейчас отличается от ШОС и БРИКС мощной динамикой и высоким уровнем экономической интеграции.
В свою очередь Путин рассказал, что доля торговли в национальных валютах между странами ЕАЭС составляет около 90%. По словам главы государства, в будущем этот показатель покажет стремительный рост благодаря грамотным совместным действиям государств в финансовом секторе.