Путин согласовал бюджет Союзного государства на 2024 год

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин согласовал бюджет Союзного государства на 2024 год, сообщил секретарь надгосударственного образования Дмитрий Мезенцев журналистам. Он также добавил, что белорусский лидер Александр Лукашенко подписал декрет о его утверждении, передают «Известия».

Значимо, что мы начнем новый год, имея фундаментальный финансовый документ, а значит, финансирование союзных программ на следующий год начнется своевременно. Постоянный комитет обеспечит исполнение союзного бюджета в полном объеме и считает это для себя безусловным приоритетом, — сказал он.

Из документа следует, что Россия и Белоруссия увеличили бюджет Союзного государства на 38%. Предполагается, что эта мера позволит расширить число совместных программ, проектов и мероприятий сообщества.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что хочет видеть Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в будущем одним из глобальных полюсов экономического притяжения. По его словам, союз уже сейчас отличается от ШОС и БРИКС мощной динамикой и высоким уровнем экономической интеграции.

В свою очередь Путин рассказал, что доля торговли в национальных валютах между странами ЕАЭС составляет около 90%. По словам главы государства, в будущем этот показатель покажет стремительный рост благодаря грамотным совместным действиям государств в финансовом секторе.