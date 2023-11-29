Путин согласился учить российских школьников, как в Китае Путин поддержал изучение искусственного интеллекта в школах РФ по примеру Китая

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею изучения искусственного интеллекта в отечественных школах, как это делают в настоящее время в Китае, передает ТАСС. С соответствующим предложением к главе государства обратился один из участников встречи с молодыми учеными.

Что касается образовательных программ — полностью с вами согласен. В Китайской Народной Республике со школы начинают изучать искусственный интеллект, — сказал Путин.

Он рассказал, что глава Сбербанка Герман Греф передал ему китайские учебники, по которым «чуть ли не с первого класса» изучают искусственный интеллект. По мнению президента, России с ее уровнем среднего образования «это по зубам». Единственный вопрос, который может возникнуть, это как правильно выстроить школьные программы по определенному возрасту, подчеркнул Путин. Он также указал, что внедрение подобных знаний на школьном уровне позволит повысить проникновение искусственного интеллекта «в разные сферы».

Также в ходе встречи Путин оценил роль развитие генетики для страны. По мнению президента, развитие данной науки позволит получить «судьбоносные преимущества». Глава государства подчеркнул, что в России к генетике сейчас относятся не пренебрежительно, как когда-то в СССР, а как к чрезвычайно важному направлению. Он сравнил ее по значимости для прогресса с искусственным интеллектом.