Путин согласился обсудить план КНР по Украине

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что план Китая по Украине можно будет обсудить, передает РИА Новости. Глава государства уточнил, что Москва открыта для переговорного процесса.

Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить эти вопросы. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран. Вы так же в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе ваши инициативы, — сказал Путин.

Президент России добавил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в развитии, что вызывает неподдельный интерес во всем мире, чему Москва «даже немножко завидует».

Сегодня, 20 марта, Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Россию. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково. Высокопоставленного гостя встречал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и военный оркестр, который исполнил гимны КНР и России.