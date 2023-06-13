Путин смягчил меру пресечения для бизнесменов

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в качестве приоритетной меры пресечения для бизнесменов и топ-менеджеров ту, которая позволит продолжать работу. Теперь заключение под стражу возможно, только если подозреваемый или обвиняемый предприниматель не имеет места жительства, нарушил предыдущую меру пресечения, скрылся от расследования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу через 10 дней. Теперь при избрании меры пресечения для бизнесменов будут чаще выбирать подписку о невыезде, поручительство, залог, домашний арест или, например, запрет определенных действий.

Кроме того, президент подписал закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей и отбывания наказания. Он увеличивает с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося с матерью в следственном изоляторе либо в доме ребенка исправительного учреждения.

Также осужденный перестает признаваться злостным нарушителем, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания не подвергся новому.

5 июня Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя генерального директора по закупкам компании «Атомэнергопроект» (дочерняя структура госкорпорации «Росатом») Валерия Кагача по обвинению в особо крупном мошенничестве. По имеющимся данным, во время следствия Кагач не нарушал избранную ему подписку невыезде, но в дальнейшем перестал являться на заседания суда.