Путин сменил представителя при ВТО Путин назначил постпредом при ВТО Николая Платонова

Президент России Владимир Путин назначил постоянного представителя страны при Всемирной торговой организации (ВТО), следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Согласно документу, Николай Платонов сменит на этом посту Дмитрия Лякишева.

Известно, что Платонов ранее работал в постоянном представительстве России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Лякишев, который освобожден от должности другим указом, занимал ее с 2019 года.

Ранее президент назначил Алексея Островского гендиректором МИД России, уволив другим указом Сергея Вязалова в связи с его переходом на новое место работы. Он занимал пост гендиректора ведомства с 2015 года. Островский с 2012 года и по март 2023 года занимал пост губернатора Смоленской области.

В декабре Путин освободил от должности посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина. Эту должность занял Владимир Тарабрин, который также стал постпредом при ОЗХО.

Перед этим глава государства назначил Георгия Тодуа послом РФ в Камеруне, освободив от этих обязанностей посла в центральноафриканской стране Анатолия Башкина. А за несколько дней до этого Данил Ганич был освобожден от обязанностей посла РФ в Пакистане. На его место назначен замдиректора Второго департамента Азии МИД Альберт Хорев.