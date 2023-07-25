Путин сменил представителя по сотрудничеству в информационной безопасности Путин назначил Артура Люкманова новым представителем по сотрудничеству в информбезопасности

Фото: МИД РФ

Артур Люкманов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова, который прежде занимал пост директора аналогичного департамента в МИД РФ. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Возложить на директора департамента информационной безопасности МИД РФ Люкманова Артура Рушановича обязанности спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, — сказано в указе.

С 2014 года пост занимал Андрей Крутских. В 2020-2022 годах он также был руководителем департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России.

Ранее Путин назначил послом России в Италии Алексея Парамонова. На этом посту он сменил Сергея Разова. Ушедшему в отставку дипломату было 70 лет. Прежде Парамонов занимал пост директора Первого Европейского департамента в МИД России.

Кроме того, президент назначил Михаила Баранова новым послом РФ в Брунее. С июня 2014 по сентябрь 2019 года Баранов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Лаосе, с 2019 года был заместителем директора Первого департамента Азии МИД России.