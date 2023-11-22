Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества Путин назначил Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества

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Виталий Кузнецов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Николая Долуды от должности атамана Всероссийского казачьего общества. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации. На место Долуды назначен Виталий Кузнецов.

В соответствии с ФЗ от 5 декабря 2005 года «О государственной службе российского казачества» постановляю назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в тексте документа.

Всероссийское казачье общество было основано в 2017 году. Правозащитная организация отвечает за координацию деятельности казачьих воинств. Долуда был назначен атаманом общества в 2019 году. До этого он был войсковым атаманом Кубанского казачьего войска, а также занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края.

Кузнецов является казачьим генералом, ветераном боевых действий, имеет множество наград. В 2020 году его избрали атаманом Терского войскового казачьего общества. В 2021 году Кузнецов также был назначен помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ранее во Всероссийском казачьем обществе рассказали, что для российских казаков устроят специальные военные курсы по обучению управлением беспилотниками и танками. В случае необходимости Минобороны РФ сможет привлекать специалистов для выполнения задач армии.