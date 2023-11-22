Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Николая Долуды от должности атамана Всероссийского казачьего общества. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации. На место Долуды назначен Виталий Кузнецов.
В соответствии с ФЗ от 5 декабря 2005 года «О государственной службе российского казачества» постановляю назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в тексте документа.
Всероссийское казачье общество было основано в 2017 году. Правозащитная организация отвечает за координацию деятельности казачьих воинств. Долуда был назначен атаманом общества в 2019 году. До этого он был войсковым атаманом Кубанского казачьего войска, а также занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края.
Кузнецов является казачьим генералом, ветераном боевых действий, имеет множество наград. В 2020 году его избрали атаманом Терского войскового казачьего общества. В 2021 году Кузнецов также был назначен помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Ранее во Всероссийском казачьем обществе рассказали, что для российских казаков устроят специальные военные курсы по обучению управлением беспилотниками и танками. В случае необходимости Минобороны РФ сможет привлекать специалистов для выполнения задач армии.