Путин может обратиться к россиянам из-за теракта в «Крокусе» РИА Новости анонсировало обращение Путина к россиянам из-за теракта в «Крокусе»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин готовит обращение к россиянам из-за теракта со множественными жертвами в «Крокус Сити Холле». Трансляция его выступления анонсирована на Rutube-канале РИА Новости.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главе государства в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокусе». Он отметил, что уполномоченные службы регулярно докладывают президенту о принимаемых мерах.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление. В свою очередь замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что «террористы понимают только ответный террор». Согласно его мнению, необходимо противопоставить силу, а «смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей».

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным ФСБ, погибли 40 человек, более 140 пострадали. Стрельба началась перед концертом группы «Пикник». После этого в здании разгорелся крупный пожар, который уже локализован.

Как пояснил глава Минздрава Михаил Мурашко, около 60 взрослых, пострадавших при стрельбе в концертном зале, находятся в тяжелом состоянии. Всего после трагедии в больницы доставлены 115 человек, из них пятеро детей.