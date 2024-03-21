Путин ждет идеи и предложения от соперников по выборам Путин: идеи и предложения кандидатов будут использованы в интересах России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Все конструктивные предложения кандидатов в президенты и идеи, нашедшие отклик у избирателей, будут использованы в интересах развития страны, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, у каждого из кандидатов в президенты имелся свой подход к решению конкретных проблем.

У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны, — сказал Путин.

18 марта ЦИК России сообщила, что по итогам обработки 100% протоколов Путин набрал на выборах президента 87,38% голосов. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что за действующего главу государства проголосовало более 76 млн россиян, что стало рекордным показателем. По ее словам, на предыдущих выборах в 2018 году за Путина отдали голос около 56,5 млн избирателей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал руководителям стран Европы записаться в приемную к Путину и поздравить его с победой на выборах. По его словам, это нужно сделать как можно скорее, потому что «их потом не только Гаага ждет, но и многое другое». По словам главы нижней палаты парламента, у европейских лидеров нет такой популярности, как в России у Путина.