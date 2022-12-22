Путин сказал, что верит в Деда Мороза Путин: все приличные люди должны верить в Деда Мороза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все нормальные, приличные люди должны верить в Деда Мороза, заявил президент России Владимир Путин в беседе с маленькой девочкой во время посещения Дома молодежи и благотворительной акции «Елка желаний» в Манеже. Он отметил, что сам верит в Деда Мороза, поэтому они с девочкой единомышленники.

Конечно (верю в Деда Мороза). Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники, — сказал Путин.

Ранее психолог Татьяна Исраелян рассказала, что дети перестают верить в Деда Мороза в возрасте 7–10 лет. Эксперт добавила, что если ребенок начал сомневаться в его существовании, следует дать ему возможность разобраться в этом вопросе самостоятельно. По ее словам, дети начинают сомневаться в нем по разным причинам, например, из-за неосторожности родителей, которые были пойманы за подкладыванием подарков под елку.

Специалист добавила, что родителям не стоит переживать, что из-за веры в Деда Мороза ребенок может вырасти инфантильным. Она, наоборот, отметила, что вера в чудо помогает ребенку узнавать мир, формировать креативность, фантазию.