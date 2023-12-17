«Любим снег»: Путин призвал настраиваться на «снежный ком» задач Путин сказал, что россияне любят снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», заявил, что россияне любят снег. Об этом он упомянул, говоря, что членам партии нужно настраивать себя на увеличивающийся объем задач.

Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают как снежный ком. Мы же Россия, мы зимняя страна. Мы любим снег, смотрите как много снега навалило, — сказал Путин.

В Москве фиксируют рекордный уровень снежного покрова. Высота сугробов в Москве достигла исторического максимума для 17 декабря: на базовой станции ВДНХ зафиксировали высоту снежного покрова 38 см. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.