Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» охарактеризовал ситуацию в отечественной экономике как стабильную. Он отметил, что в стране очень низкий уровень безработицы, а также ожидается значительное снижение инфляции.

Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали, — сказал глава государства.

Он уточнил, что промышленное производство, сельское хозяйство и строительство находятся в настоящее время на подъеме. Безработица, которая является одним из главных макроэкономических показателей, сегодня в России — на историческом минимуме, добавил Путин.

Что касается инфляции, то она ниже ожидаемой, подчеркнул президент. По результатам первого квартала текущего года ожидается ее снижение вдвое — с 11,9% до 5%. По словам Путина, это очень важный показатель, позволяющий обеспечить достойный уровень жизни людей.

В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая, — заключил Путин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что планы Евросоюза и США обрушить российскую экономику с помощью санкций провалились. По его словам, созданная Путиным политическая система и экономическая модель выстояли под рестрикциями, доказав свою эффективность.