Путин: ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной Путин поручил обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания из-за напряженной ситуации в мире

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Ситуация с продовольствием в мире будет напряженной, поэтому Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином. Он подчеркнул, что отдельное внимание необходимо уделить перерабатывающей отрасли, пишет РИА Новости. Глава государства также отметил, что мировые продовольственные проблемы связаны с «ошибочными действиями некоторых партнеров, прежде всего в сфере энергетики».

В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженная. Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, — сказал Путин.

Также российский лидер предупредил о катастрофических последствиях антироссийских санкций для мирового рынка газа. По его словам, наращивание инфраструктуры газификации регионов, а также диверсификации экспорта на юг и восток является ключевым приоритетом Топливно-энергетического комплекса. Путин при этом отметил, что, несмотря на санкционное давление Запада, ситуация в российском ТЭК остается стабильной и даже показывает рост по ряду ключевых показателей.