Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами и преподавателями Харбинского политеха пошутил, что он «не интернет» и не в силах ответить на все интересующие вопросы. При этом глава государства подчеркнул, что может выразить личное мнение по тем или иным темам, передает ТАСС.
Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу. Но попробую сформулировать свое мнение по темам, которые вас волнуют, — пошутил Путин.
Таким образом российский лидер ответил на вопрос китайского студента, который поинтересовался, как лучше можно организовать учебный процесс между вузами двух стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что у России и Китая много областей для взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, это понимают обе стороны. Речь не столько о контрактах, сколько о перспективах регионального взаимодействия и развития регионов Дальнего Востока.
Накануне президент России провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла в неформальной обстановке на территории резиденции Чжуннаньхай в Пекине. После этого Путин и Си Цзиньпин переместились на улицу. Для президента России и председателя КНР подготовили столик с чаем.