Путин шуткой ответил на вопрос китайского студента Путин пошутил о своей эрудиции на встрече с китайскими студентами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами и преподавателями Харбинского политеха пошутил, что он «не интернет» и не в силах ответить на все интересующие вопросы. При этом глава государства подчеркнул, что может выразить личное мнение по тем или иным темам, передает ТАСС.

Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу. Но попробую сформулировать свое мнение по темам, которые вас волнуют, — пошутил Путин.

Таким образом российский лидер ответил на вопрос китайского студента, который поинтересовался, как лучше можно организовать учебный процесс между вузами двух стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что у России и Китая много областей для взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, это понимают обе стороны. Речь не столько о контрактах, сколько о перспективах регионального взаимодействия и развития регионов Дальнего Востока.

Накануне президент России провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла в неформальной обстановке на территории резиденции Чжуннаньхай в Пекине. После этого Путин и Си Цзиньпин переместились на улицу. Для президента России и председателя КНР подготовили столик с чаем.