Путин объяснил Макрону и Шольцу причину сбоя в поставках продовольствия Путин в разговоре с Макроном и Шольцем заявил, что РФ готова к вывозу украинского зерна из черноморских портов

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и проблему продовольствия в Европе, говорится на сайте Кремля. Путин объяснил европейским лидерам, что трудности с поставками продовольствия возникли в результате антироссийских санкций и ошибочной экономической политики западных стран, и подчеркнул, что РФ готова бесперебойно поставлять зерновые на Запад и позволит вывезти украинское зерно из черноморских портов, однако нужно хотя бы частично снять санкции.

Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов, — сказал Путин.

Он отметил, что снизить напряжённость на рынке продовольствия позволит увеличение поставок российских удобрений и сельхозпродукции. Однако, отметил он, для этого необходимо снять соответствующие санкции.

Путин также затронул ситуацию на Украине. Президент России считает, что масштабная передача Украине западного оружия дестабилизирует ситуацию и усиливает гуманитарный кризис. Москва, добавил он, открыта к возобновлению диалога с Киевом.

Путин добавил, что Вооружённые силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.

В своём недавнем разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, российский лидер еще раз указал ему, что украинская сторона саботировала мирные переговоры и отказывается их продолжать. Путин также обратил внимание канцлера, что Украине следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Путин дополнительно указал Нехаммеру на безосновательность обвинений России в кризисе с поставками сельхозпродукции на мировые рынки.