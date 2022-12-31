Путин, Шойгу и Герасимов лично поздравили бойцов СВО с Новым годом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Президент России Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов лично поздравили участников спецоперации с наступающим Новым годом. В ходе визита штаба Южного Военного округа глава государства в присутствии военных отметил необходимость борьбы с ВСУ а также сказал о том, что российским военнослужащим «нельзя ничего сдавать».

Но так сложилось, что без вашей активной поддержки не обойтись ну никак. Просто Россию подогнали к этой черте: или все сдавать, или бороться. Пока у нас есть такие люди, как вы и ребята, и девушки, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя, нужно только бороться, только вперед, — отметил Путин.

Ранее президент выступил с новогодним обращением к гражданам страны вместе с военными. На этот раз глава государства произнес речь не на фоне Кремля, как это происходило обычно. Уходящий 2022-й президент назвал годом трудных решений и консолидации общества. Также Путин подчеркнул, что этот год «многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия».

До этого первый заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2023 годом. В своем видеообращении он назвал 2022-й важным, драматичным и переломным. Медведев подчеркнул, что фраза «своих не бросаем» стала девизом уходящего года — власти больше не могли смотреть на страдания жителей Донбасса, потому и было принято решение начать спецоперацию на Украине.