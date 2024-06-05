Путин: коридор «Север — Юг» ускорит транспортировку грузов на 10 суток

Дорога «Север — Юг» может стать востребованным международным коридором, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств. По его словам, которые приводит РИА Новости, отправка грузов по данному маршруту позволит на 10 суток сократить время транспортировки из Петербурга в страны Персидского залива.

Что касается этой дороги — «Север — Юг», — она может превратиться в очень хороший и востребованный международный коридор, когда грузы отсюда прямо, из порта Петербурга, будут идти через всю европейскую часть в Азербайджан, потом в Иран и с выходом на берег Персидского залива. Это чуть ли не на 10 суток быстрее, чем через Суэцкий канал, — сказал президент.

Кроме того, глава государства добавил, что проект обещает быть очень выгодным, а вложения в него надежны. По словам Путина, его прибыльность гарантирована.

Есть и заявившие свой интерес к этому проекту иностранные инвесторы, внерегиональные, страны, находящиеся рядом, в том числе и суверенные арабские фонды. Понятно, потому что суверенные фонды всегда ищут надежные вложения. Это одно из надежных вложений, потому что его прибыльность будет обеспечена, гарантирована, — подчеркнул Путин.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что странам Южного Кавказа совместными усилиями необходимо создать формат консультаций, чтобы не допустить превращения Армении в плацдарм влияния Запада. По его словам, западные страны хотят противостоять запуску стратегически важного для экономики России МТК «Север — Юг».