«Могу точно сказать»: Путин раскрыл отношение папы римского к России Путин заявил о крайне положительном отношении папы римского Франциска к России

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск очень хорошо относился к России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». Глава государства подчеркнул, что россияне об этом всегда будут помнить.

Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать, мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы. Это человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России. Мы это будем помнить, — заявил Владимир Путин.

О смерти папы римского Франциска представители Ватикана сообщили утром 21 апреля. Он правил католической церковью 12 лет и скончался на 89 году жизни. Франциск страдал от множества разных заболеваний.

В последний раз понтифик обратился к публике на Пасху, 20 апреля. Его заявление содержало призыв к мировым лидерам не поддаваться страху, который ведет к изоляции, а направить свою энергию на поддержку тех, кто в этом нуждается, на борьбу с голодом и развитие созидательных инициатив.

До этого папе римскому был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония», 22 февраля Франциск пережил тяжелый респираторный приступ. Однако после этого он пошел на поправку, что глава отделения хирургии больницы Агостино Джемелли Серджио Альфьери назвал чудом.