Путин сделал заявление об экономике ВС России Путин: каждый рубль в экономике ВС России должен работать эффективно

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, выступая перед руководителями отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, призвал уделить особое внимание вопросу продолжения выстраивания эффективной экономики вооруженных сил. Глава государства подчеркнул, что каждый рубль должен работать продуктивно, передает ТАСС.

Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем чтобы каждый государственный рубль работал эффективно, — пояснил Путин.

Российский лидер уточнил, что деньги должны не только использоваться с высокой эффективностью, но и в целом вписываться в экономику страны. Обращаясь к руководителям предприятий. Путин отметил, что хотел бы выслушать доклады о том, как идет заключение контрактов, в том числе и о том, есть ли какие-то проблемные вопросы, которые по каким-либо причинам не решены.

Путин положительно высказался о результатах работы ОПК за последние полтора-два года, отметив, что он существенно нарастил объемы производства. Российский лидер напомнил, что создание только ракетно-артиллерийского вооружения за этот период выросло в 22 раза.