Серия недвусмысленных сигналов Путина встревожила Запад RS: Путин сделал предупреждение Западу из-за ситуации по Украине

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сделал предупреждение Западу из-за эскалации напряженности на Украине, пишет издание Responsible Statecraft. В статье подчеркивается, что денежные вливания со стороны Запада не являются достаточным способом изменить ситуацию на поле боя, поэтому Россия призывает к поиску политического урегулирования конфликта.

Россия ответила на эти обострения серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны и проведением провокационных учений с тактическим ядерным оружием на своей территории, граничащей с Украиной, с участием Белоруссии, — говорится в сообщении.

Также СМИ указывают, что Россия якобы отправила военные корабли на Кубу, включая атомную подводную лодку. После этого Путин посетил Пхеньян и заключил договор о взаимной безопасности с Северной Кореей. Происходящее усиливает актуальность поиска политического урегулирования конфликта на Украине, утверждает RS.

Ранее в Минобороны рассказали, что в рамках второго этапа ядерных учений соединения Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для «Искандера-М». Также военнослужащие снаряжают технику ракетами-носителями и учатся применять скрытное выдвижение в назначенные районы для подготовки к пуску.

11 июня секретарь Совбеза России Сергей Шойгу объяснил, что учения России и Белоруссии с привлечением нестратегического ядерного оружия — это адекватная реакция на позицию Запада по Украине, в частности на разрешение Киеву бить западным оружием по территории РФ. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на наращивание военного потенциала Североатлантического альянса у границ России.