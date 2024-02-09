Путин сделал прогноз о будущем отношений России и Украины Путин заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся

Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин. Однако на это, по словам главы государства, потребуется много времени.

Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, всё это... Рано или поздно всё равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: всё равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что российская армия будет отодвигать ВСУ вглубь украинской территории до тех пор, пока демилитаризованная зона не обеспечит безопасность российских городов. По его словам, нужно защитить гражданское население от обстрелов. Глава государства добавил, что никто не забудет преступлений украинской власти, совершенных против российских граждан.

В свою очередь пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации на Украине не изменились с 2022 года. Главной задачей СВО остается защита жителей новых регионов на фоне попыток «засасывания Украины в НАТО»