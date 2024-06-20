Путин: мирные предложения России по Украине не будут действовать вечно

Фото: kremlin.ru

Российские предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине не будут действовать вечно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пресс-конференции в Ханое. По его словам, условия Москвы по украинскому вопросу будут меняться в зависимости от ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, передает ТАСС.

Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка будет что-то меняться. В том числе будут меняться и наши условия, в зависимости от ситуации на земле, — сказал российский лидер.

Также президент отметил, что Москва готова ответить на предложение о переговорах по Украине хоть завтра. При этом для России не важно, где они могут состояться, предложения Москвы лежат на столе, подчеркнул он.

Ранее Путин выразил благодарность Ханою за участие в поиске мирного пути для урегулирования украинского кризиса. Он также отметил дух и характер двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом.

До этого Путин в ходе форума-выставки, посвященного двухлетней годовщине работы благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы!», выразил уверенность, что РФ ждет победа в ходе специальной военной операции. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, российское общество и армия вместе могут ответить на любые вызовы.