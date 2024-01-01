Путин сделал первое в 2024 году заявление Путин сообщил, что к БРИКС хотят присоединиться около 30 стран

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений в связи с началом председательства России в БРИКС. Так, глава государства сообщил, что в организацию хотят вступить около 30 стран. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников — государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов. <...> Будем учитывать готовность многих других стран — а их насчитывается порядка трех десятков, — подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня, — сказал президент.

Он добавил, что в 2024 году председательство РФ в организации пройдет под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Путин подчеркнул, что действующие участники БРИКС сделают все, чтобы помочь новым членам организации гармонично влиться в ее деятельность.

Президент отметил, что в ближайших планах заложена реализация Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и Плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021–2024 годы. Кроме того, страны-участники будут работать над повышением роли организации в международной валютно-финансовой системе, а также развитием межбанковской кооперации и расширением использования национальных валют во взаимной торговле.

В числе приоритетов — дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодежных обменов и по линии гражданского сообщества, — уточнил глава государства.

Ранее Путин говорил, что БРИКС повлияет на миропорядок в правильном направлении. По его словам, организация покажет, что в мире есть много стран, желающих жить по основополагающим документам, среди которых Устав ООН.

По словам президента, БРИКС также покажет, что существуют страны, которые не хотят что-то навязывать своим соседям. Для таких государств гораздо более важно создать условия для совместного эффективного развития, указал он.