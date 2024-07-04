Путин считает, что еще рано говорить о едином парламенте РФ и Белоруссии Путин: говорить о едином парламенте или валюте России и Белоруссии пока рано

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Владимир Путин

Говорить о едином парламенте России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока еще преждевременно, считает президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, Москва и Минск, тем не менее, идут по этому пути, передает ТАСС.

Нужно ли сейчас переходить, как было первоначально заявлено, к созданию единого парламента? Это вопрос времени. Я согласен с Александром Григорьевичем [Лукашенко], нужно как следует укрепить наши отношения в сфере экономики, — сказал Путин.

Президент отметил, что он вместе с белорусским коллегой решили, что на первом этапе нужно в первую очередь решать вопросы не политического, а экономического характера. По его словам, необходимо создать базу для дальнейшего сближения и на политическом треке, у РФ и Белоруссии уже работают межправительственные и межпарламентские структуры.

Также Путин заявил, что тоже самое касается финансов и единой валюты. По словам российского лидера, к этому нужно двигаться, но прежде всего необходимо, чтобы страны созрели для этого экономически.

Ранее Владимир Путин заявил, что предложенный Россией вариант урегулирования на Украине позволит прекратить боевые действия в случае готовности Киева и его западных спонсоров. По его словам, украинский кризис возник из-за абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами.