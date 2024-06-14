Путин счел лишним военное присутствие внешних держав в Евразии Путин: военное присутствие внешних держав в Евразии нужно сворачивать

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Владимир Путин

Военное присутствие внешних держав в евразийском регионе нужно постепенно сворачивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ, передает корреспондент NEWS.ru. Также глава государства поручил министерству максимально содействовать международным договоренностям по формированию новой системы евразийской безопасности.

В перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе, — подчеркнул Путин.

Также он добавил, что будущая система евразийской безопасности должна быть открыта для всех стран региона. По его словам, это касается в том числе стран — участниц блока НАТО. Президент добавил, что в случае выстраивания такой системы в присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости.

По словам Путина, Россия заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шел и в стенах ООН. Глава государства добавил, что международные дискуссии о параметрах взаимодействия государств в многополярном мире уже ведутся. Он добавил, что шанс построить надежную систему безопасности был у мира в конце прошлого века. Россия была на это настроена, но Запад счел по-другому, заявил Путин.