Путин счел далекой от демократии процедуру избрания премьера Британии

Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

Выборы в Великобритании — процедура, которая далека от демократических принципов, заявил президент России Владимир Путин, комментируя назначение на пост премьер-министра королевства Лиз Трасс. В ходе пленарного заседания на ВЭФ-2022 глава страны подчеркнул, что выстраивание взаимоотношений с Москвой — личное дело Лондона, РФ в любом случае будет защищать свои интересы.

В Великобритании функционирует далекая от демократических принципов процедура избрания главы государства. Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии, народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства, — сказал Путин.

Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства 6 сентября. Букингемский дворец опубликовал фотографию с аудиенции политика с королевой Елизаветой II, состоявшейся в замке Балморал в Шотландии.

На следующий день все британские издания вышли практический с одинаковым заголовком на обложке «Лиз „Шторм“ Трасс», сыронизировав над ее первой речью в новой должности. Политик пообещала соотечественникам добиться роста экономики и справиться с последствиями энергетического кризиса, в котором «виновата» Россия.