Путин: спецслужбы Украины совершили три теракта в отношении Курской АЭС

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Украина совершила три теракта против Курской АЭС, подрывая ЛЭП, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, передает «Интерфакс». По словам президента, серьезных последствий терактов удалось не допустить. Путин отметил, что Украина давно использует террористические методы. По его словам, киевские власти также пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток».

Спецслужбы Украины осуществили также три террористических акта в отношении Курской АЭС России. Неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанций. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено, — сказал президент.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.

По имеющимся данным, три человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что в организации подрыва участвовали украинские спецслужбы, граждане России и зарубежных государств.