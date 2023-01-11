Путин: с РФ в 2022 году не произошло ничего из того, что предрекали враги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

С Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что стране предрекал противник, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания с правительством российский глава указал, что это в том числе произошло благодаря усилиям граждан России, их собранности и готовности.

Ничего из того, что нам наш противник предрекал (в 2022 году. — NEWS.ru) не произошло и сделано это благодаря гражданам России, их собранности и готовности, — заявил Путин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что планы США и ЕС обрушить экономику России в 2022 году за счет санкций провалились. По его словам, политическая система, созданная президентом страны Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли под санкциями, доказав свою эффективность.

До этого журналист Эдуард Штайнер в статье для немецкого издания Die Welt заявил, что российская экономика противостоит западным санкциям гораздо более успешно, чем это предполагалось изначально. Он отметил, что даже МВФ прогнозирует спад российского ВВП на «жалкие» 3,4%, хотя в апреле текущего года МВФ прогнозировал падение российской экономики на 8,5% в годовом исчислении.