Путин: с начала года рубль стал одной из сильнейших валют мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала года российский рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа на рубли, расчетам с торговыми партнерами в национальных валютах, а также ответственной финансовой политике.

Уровень цен в России после серьезного всплеска в марте — апреле начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года, — подчеркнул президент.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что российский рубль не имеет фундаментальных причин для ослабления ниже 70 за доллар. По его словам, российская валюта продолжает держать звание самой устойчивой в мире даже в условиях геополитической напряженности. В свою очередь финансист Василий Еременко рассказал, что на текущий момент рубль укрепляется из-за падения спроса на зарубежные валюты, однако нельзя давать уверенных прогнозов насчет дальнейшего развития ситуации.