Путин с извинениями обратился к жителям города Харбин в Китае Путин извинился перед жителями китайского Харбина в связи с неудобствами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе выступления перед студентами и педагогами политехнического университета в городе Хабрин извинился перед его жителями за неудобства в связи с его визитом, передает РИА Новости. Глава государства назвал жесткими меры безопасности, усиленные перед его приездом.

И я хочу только извиниться перед жителями города за то, что с нашим приездом — я это увидел — приняты такие достаточно жесткие меры обеспечения безопасности. Ну я не виноват, что еще могу сказать, — отметил он.

Российский лидер добавил, что сотрудники безопасности работают профессионально и жестко. По его словам, такие действия оправданы, однако из-за них местные жители столкнулись с неудобствами. Путин извинился за это и добавил, что скоро российская делегация покинет Китай.

Ранее Москва и Пекин сделали несколько заявлений после переговоров. Китайские власти поддерживают усилия России по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Пекин, в свою очередь, выступает против вмешательства извне в дела РФ.

До этого глава Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев заявил, что Россия в течение долгих лет демонстрировала евроцентристский подход, однако последние события показывают, что Москва сменила вектор интересов в сторону Китая. Карнеев подчеркнул, что РФ также привлекает позиция КНР по теме Украины и СВО. Китай не встал ни на одну из сторон конфликта, несмотря на давление.