Путин: рост ВВП России оказался выше прогнозов Путин заявил о росте ВВП России на 3,6% в 2023 году

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Владимир Путин

ВВП России вырос на 3,6% в 2023 году, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства подчеркнул, что показатель оказался выше прогнозируемого, передает пресс-служба Кремля.

Оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, — мы до сих пор считали, что 3,5%, — по последним данным, 3,6%. Это выше среднемировых темпов, — сказал Путин.

Президент уточнил, что среднемировой темп роста ВВП составляет 3%. Он добавил, что темп роста экономик развитых стран — в среднем 1,5%.

Путин также привел данные по объемам промышленного производства, которое выросло на 3,5% за год. Российский лидер обратил внимание, что обрабатывающие отрасли при этом прибавили 7,5%.

Российский лидер также поставил перед правительством задачу сохранить макроэкономическую стабильность и устойчивость госфинансов. По его словам, при этом крайне важно выдерживать баланс между задачами развития экономики и ценовой стабильности. Президент отметил, что приоритетом в планах укрепления российской экономики должно быть повышение качества жизни и уровня доходов россиян.

Ранее депутат Госдумы Сергей Алтухов отметил, что в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин показал, что очень точно владеет пониманием мировой экономики и ее трендов. По словам парламентария, президент «глубоко погружен» в понимание экономических предпосылок политических процессов и роли РФ как «объединяющего фактора».