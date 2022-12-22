Путин: Россию водили за нос Минскими соглашениями

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Александр Лукашенко и «нормандская четвёрка» в Минске (февраль 2015 года)

Соединенные Штаты долгое время водили за нос Россию Минскими соглашениями, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Госсовета. По его словам, у России не оставалось другого выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине.

Мы все терпели, терпели, терпели, надеялись на мирные договоренности какие-то, сейчас выясняется, что нас просто водили за нос. Такая страна, как Штаты, давно этим занимается, давно. В этом смысле можно сказать, что сегодняшние события, если они подводили нас к этому, они добились своего результата, — сказал Путин.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

Позднее Путин заявил, что не ожидал от Меркель подобных слов. По его мнению, это говорит только о том, что Россия все делала правильно, начав военную операцию на Украине. Президент России отметил, что, как оказалось, Минские соглашения никто не собирался исполнять, о чем также заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Путин подчеркнул, что смысл был только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить ее к боевым действиям.