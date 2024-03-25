Путин назвал виновных в теракте в «Крокусе» Путин: Россию интересует, кто является заказчиком теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Москва знает, кто исполнил террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, но ее интересуют заказчики, заявил президент России Владимир Путин на совещании со спецслужбами. По словам главы государства, теракт осуществили радикальные исламисты, передает РИА Новости.

Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Но видим также, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в московском теракте якобы нет. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик, — сказал президент.

Также российский лидер отметил, что, несмотря на желание покарать виновников трагедии, следствие должно идти «объективно и без ангажированности». В начале совещания Путин вновь выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что за всеми последними трагедиями на территории России, в том числе за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», стоят американское ЦРУ и британская Ми-6. По словам парламентария, западные спецслужбы понимают, что им не удастся победить в украинском конфликте, и поэтому начинают использовать террористические методы.