Путин поручил создать в России новые курортные зоны

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях в рамках Восточного экономического форума-2022

Любой россиянин должен иметь возможности для путешествий вне зависимости от доходов, рассказал в рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин. В связи с этим он заявил о необходимости создания новых курортных зон в России. Он считает, что в нынешних условиях этот вопрос является наиболее острым.

Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России колоссальный потенциал, и у каждого региона свои уникальные преимущества, — сказал Путин.

Путин утверждает, что внимание нужно уделять не только известным традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам РФ, которые еще только осваивают и поднимают индустрию туризма. В связи с этим он поручил проработать создание крупных курортов в Приморье, активнее использовать побережье Черного, Азовского, Балтийского морей и Каспия.

Ранее эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова рассказала, что отдых за границей может сорваться в любой момент из-за нестабильной обстановки в мире, однако в России есть множество вариантов для активного зимнего отдыха. По ее словам, внутри страны можно отправиться на один из горнолыжных курортов или поохотиться за северным сиянием.

Она отметила, что тем, кто любит поплавать зимой, не обязательно выезжать за пределы России. Она рассказала, что на Кавказе есть крытые подогреваемые бассейны, уникальная климатическая составляющая, а также высококлассный сервис.